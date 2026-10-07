EMI Basket Gubbio fa bottino al PalaFoccià. Superata nettamente Perugia con il punteggio di 45-74 - Tuttoggi.info

Seconda partita di campionato e seconda vittoria per l’EMI Basket Gubbio, che supera nettamente la Svila-Sicoma Perugia al PalaFoccià con il punteggio di 74-45. Una gara rimasta in equilibrio per i primi due quarti e poi completamente indirizzata dai biancoazzurri dopo l’intervallo, con un terzo periodo da 31 punti segnati e appena 7 concessi che ha di fatto chiuso i giochi.

L’avvio è favorevole a Gubbio, che costruisce il primo margine sul 16-12 grazie soprattutto ad Akele e Giorgetti, entrambi autori di 4 punti nei primi dieci minuti. Perugia prova a rimanere agganciata affidandosi a Palazzoni, che ne mette 6.

Il secondo quarto, però, è caratterizzato da ritmi più bassi e da una produzione offensiva ridotta da entrambe le parti: Gubbio segna appena 10 punti, Perugia 8, e all’intervallo il tabellone dice 26-20 per gli ospiti.

La svolta arriva al rientro dagli spogliatoi. L’EMI Basket alza intensità e qualità delle proprie giocate, trovando continuità al tiro e scavando un solco che Perugia non riesce più a colmare. Il parziale di 31-7 del terzo quarto racconta meglio di qualsiasi altra cosa la superiorità mostrata dai rossoblù. Akele è il protagonista assoluto del periodo con 12 punti, mentre Gubbio piazza anche un break di 11-0 che porta il vantaggio sul 41-22. Perugia trova soltanto sette punti nell’intero quarto, cinque dei quali realizzati da Frau. Con la sfida ormai indirizzata, Gubbio affronta l’ultimo periodo senza rischiare e gestisce il vantaggio fino alla sirena. Perugia prova a rendere meno pesante il passivo con 18 punti nell’ultimo quarto, compresi quattro triple, ma i rossoblù rispondono con altri 17 punti e chiudono sul definitivo 74-45.

Akele chiude da miglior realizzatore della serata con 18 punti in meno di 23 minuti, seguito da Palazzari con 9, Di Simone con 8 e Giorgetti con 7, quest’ultimo il giocatore più utilizzato con oltre 31 minuti sul parquet. Particolarmente significativo anche il dato relativo alla distribuzione dei punti: sono infatti undici i giocatori di Gubbio andati a referto sui dodici impiegati, confermando una prestazione costruita sull’intero gruppo.

Per EMI Basket Gubbio arriva così il secondo successo consecutivo in campionato, al termine di una gara che ha mostrato una squadra capace di soffrire e mantenere il controllo nella prima parte, prima di cambiare completamente passo nella ripresa e trasformare una partita equilibrata in una vittoria larga e convincente.

BASKET PERUGIA – BASKET GUBBIO 45-74

BASKET PERUGIA: Mariotti, Frau 7, Rombi 7, Palazzoni 6, Meucci 8, Mariucci 2, Berardi M. 2, Berardi A. 5, Falomi, Cornicchia 2, Minelle 2, Moca 4. All. Valigi

BASKET GUBBIO: Di Simone 8, Beccafichi 9, Cecchini R. 3, Bacchelli 5, Carsetti 2, Akele 18, Pacini, Mbaye 6, Giorgetti 7, Vispi 2, Flamini 5, Palazzari 9. All. Cecchini L.

PARZIALI: 12-16, 8-10, 7-31, 18-17.

PROGRESSIVI: 12-16, 20-26, 27-57, 45-74.

5 FALLI: nessuno





Gubbio, 4 ottobre 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio



