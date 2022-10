"Emergenza alla diga", ma è esercitazione | L'intervento dei vigili del fuoco

La macchina dei soccorsi dei Vigili del fuoco si mostra a Foligno

Oltre 60 vigili del fuoco e una cinquantina di volontari per l’operazione “Bottone rosso” che stavolta coinvolge l’Umbria. Una vera esercitazione di soccorso, per testare il sistema di risposta dei vigili del fuoco agli scenari emergenziali nazionali e regionali.

Le attività sono in corso e termineranno il 14 ottobre. Lo scenario individuato ha previsto l’allerta per ”rischio idraulico a valle” della diga di Corbara a seguito di ondata di piena a monte e, in tale contesto, sono stati attivati anche moduli composti da personale specializzato dei Comandi VVF di Perugia e Terni sia per le attività di assessment che di soccorso in acqua, con la simulazione di manovre esercitative nel Comune di Foligno.