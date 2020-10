Emergenza Covid, l’Umbria cerca medici e infermieri. Perché i numeri crescenti dei ricoveri di pazienti contagiati non impongono soltanto la rapida creazione di posti letto e terapie intensive, ma anche la disponibilità di professionisti e operatori sanitari.

Medici

L’Azienda ospedaliera di Terni ha pubblicato un avviso pubblico, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per la durata della pandemia, a personale medico iscritto a partire dal III anno al relativo corso di specializzazione per le seguenti discipline:

malattie dell’apparato respiratori

malattie infettive

medicina interna

ematologia

medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

endocrinologia

scienza dell’alimentazione e dietetica

medicina dello sport

Bando per infermieri

Le quattro Aziende sanitarie dell’Umbria cercano poi 250 infermieri, da inserire in graduatoria, per incarichi a tempo determinato della durata di un anno. La graduatoria resterà in vigore per tutta la durata dell’emergenza Covid.

Le domande vanno presentate entro il 6 novembre.