Elisa entusiasma Marsciano, l’invito ai Melancholia: “Venite ai nostri concerti” | Foto

Concerto entusiasmante tra hit nuove e brani storici, con grande attenzione alla sostenibilità ed alla difesa dell'ambiente

Tra hit del momento e brani “storici”, Elisa Toffoli ha emozionato lunedì sera il pubblico di Marsciano nel suo “Back to the future” tour. Una tournée ripresa proprio dall’Umbria dopo la guarigione dal Covid e che ora proseguirà con il concerto a Vasto.

La cantante triestina non ha deluso i numerosissimi fan presenti, arrivati da tutta l’Umbria e non solo. Proponendo una scaletta ancora una volta diversa dagli altri concerti, con tutti i suoi più grandi successi. Come le canzoni più datate, da Labyrinth a Cure me passando per Heaven out of hell e Togheter. Ma anche i brani più recenti come il Sanremese O forse sei tu. Senza dimenticare Broken, Gli ostacoli del cuore, Eppure sentire, Anche fragile, A modo tuo, No hero.