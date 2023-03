Elezioni Terni, M5S al centrosinistra “Andiamo uniti: con Fiorelli si batte la destra”

Elezioni Terni, appello del M5S alla coalizione per essere uniti contro la destra. Pd riflette sullo strappo di Kenny

Dopo la giornata calda di ieri, 11 marzo, il M5S torna a chiedere unità al centrosinistra, in vista del tavolo in calendario per il prossimo martedì 14 marzo. Al vertice prenderanno parte tutte le forze della maxicoalizione che vorrebbe sfidare quella del centrodestra, anche se i giochi sono ancora aperti. Lo strappo di Kenny nel centrosinistra ha messo in crisi il sistema di alleanze che si era formato: non può non saltare all’occhio che il professore abbia deciso di lanciarsi come candidato (con la regia del segretario del Pd Terni, Pierluigi Spinelli) prima del tavolo di confronto regionale (ma che si svolgerà a Terni) con tutte le forze della potenziale coalizione: il fatto ha creato più di un malumore all’interno del Pd e accentuato le divisioni tra le ‘correnti’ interne di partito. Nel centrodestra le cose non vanno certo meglio. FdI ha sfiduciato ufficialmente Leonardo Latini, con una ‘manovra romana’ in piedi già da tempo: e allora ecco che Orlando Masselli, attuale assessore al Bilancio della giunta Latini, ha avuto il placet del partito della Meloni per essere il candidato sindaco di Fratelli d’Italia.

M5S al centrosinistra “Andiamo uniti”

Il gruppo del M5S Terni lancia dunque il suo appello, affinché nel tavolo di martedì prossimo si possa ritrovare unità di intenti: “Ci sono tante persone che in questi giorni ci stanno esortando a portare avanti un progetto unitario per dare un’alternativa politica alla città. Non è nostro interesse – si legge in una nota del M5S – disattendere questa speranza di cambiamento e sottrarci al confronto, che invece abbiamo sempre portato avanti tenendo fermi come capisaldi la credibilità, la necessità di rinnovamento e la garanzia politica di un programma. Purtroppo in queste ore alcuni protagonisti del centrosinistra locale stanno già prendendo pubblicamente le distanze da questi appelli accorati che arrivano non solo da Terni, ma da tutta l’Umbria”.