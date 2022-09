Elezioni, Ministro Speranza a Terni "Basta green pass, scuola in presenza e in sicurezza" - Tuttoggi

Covid, scuola e green pass

Il Ministro ha parlato del rientro a scuola e delle preoccupazioni di molti cittadini circa la possibilità di nuovi contagi: “Il Covid è un tema ancora aperto e non dobbiamo considerare chiusa questa sfida, ma grazie alla campagna di vaccinazione che ha visto una risposta fortissima degli italiani, oltre il 90%, siamo in condizioni di gestire la sfida in maniera del tutto diversa; l’obiettivo sulle scuole è in presenza e in sicurezza, i due termini possono viaggiare insieme. Per quanto riguarda il green pass – ha precisato Speranza – è stato molto utile in una determinata stagione, ma ora lo abbiamo superato. In questo momento non è più utile quella misura che invece ha avuto una grandissima funzione in una fase precedente”.

L’universalità del sistema sanitario nazionale

“Vorrei che noi fossimo riconosciuti prima di tutto come coloro che difendono il nostro sistema sanitario nazionale – ha sottolineato Speranza – Gli ultimi 3 anni hanno segnato profondamente le nostre vite ed è evidente che occorre investire nella sanità pubblica; la sfida è quella di avvicinare la vita delle persone a quello che è scritto nell’articolo 32 della Costituzione: Universalità del servizio sanitario nazionale”.

Investire nella sanità pubblica

“Le risorse – ha spiegato il Ministro – sono il punto di partenza, bisogna aprire una grande stagione di investimenti. Abbiamo iniziato a invertire questa tendenza ma non basta, la spesa non dovrebbe mai essere inferiore al 7% del PIL e durante il mio mandato ho messo10 miliardi di fondi in 3 anni più quelli del Pnrr; i soldi sulla sanità sono il più grande investimento sulla qualità di vita delle persone”.

Sblocco dei tetti di spesa

“Oltre alle risorse servono interventi per migliorare il servizio sanitario nazionale: riforma per il personale sanitario, superare il modello di tetti di spesa, lascito degli anni 2000 dell’ex ministro Tremonti. Sono parzialmente riuscito a modificare questa norma – continua Speranza- inserendo un miliardo nell’ultimo bilancio fuori tetto di spesa; il tetto blocca contratti, stipendi e assunzioni. Abbiamo aumentato le borse di specializzazione per i laureati in medicina con circa 30 mila assegnazioni”.

Sanità territoriale e salute mentale

“Confidiamo sui contenuti del DM 77 per implementare i presidi medici sui territori; non esistono solo gli ospedali perché sanitario e sociale devono essere uniti, ma, a livello amministrativo e locale, sono in realtà divisi. Dovremmo Investire su case di comunità, portare la sanità sul territorio per fare prossimità. Inoltre c’è il tema per il piano della salute mentale, non c’è salute senza salute mentale come dice l’OMS. A Roma ci sarà il summit sulla salute mentale e stiamo chiedendo a tutte le regioni di investire su questo settore”.

I ‘meriti’ della destra

“La destra – ha concluso il Ministro – ha avuto la straordinaria capacità di costruire consenso tra le persone che hanno più accusato le varie crisi. Questo è stato un nostro limite, non essere stati in grado di intercettare i il malcontento e le difficoltà dei cittadini, ma a 10 giorni dalle elezioni bisogna essere chiari. Le destra inventa nemici per scatenare le ansie e le paure dei cittadini, illudendoli: riescono così ad avere i voti dei più fragili per poi invece fare proposte di legge per i più forti”.