Elezioni, la rosa dei nomi dei candidati del Pd di Terni - Tuttoggi

Elezioni, il Pd di Terni propone la rosa dei nomi dei possibili candidati. Bellini "Coinvolgimento di tutte le risorse e le competenze"

In vista delle prossime elezioni politiche il Pd di Terni ha selezionato una rosa di nomi possibili candidati: Francesco De Rebotti, Fabio Paparelli, Maria Grazia Proietti, Martina Soldi e Pierluigi Spinelli. “Il momento che stiamo vivendo richiede un profondo senso di responsabilità, unità, coesione e impegno per arginare il rischio concreto di consegnare il Paese alla destra peggiore – è quanto si legge in una nota Fabrizio Bellini, Segretario Federazione PD Terni – Da qui ci siamo mossi per delineare un percorso che ci accompagni verso il voto, con il coinvolgimento di tutte le risorse e le competenze disponibili – dai circoli ai volontari, dagli iscritti ai simpatizzanti fino ai massimi dirigenti del nostro Partito – e che tenga conto, in particolar modo, di uno spiccato e allo stesso tempo necessario protagonismo del territorio della provincia di Terni nella selezione delle candidature in posizione eleggibile alle Elezioni Politiche 2022″.

Elezioni, la rosa dei candidati alle del Pd

“Per queste ragioni la Segreteria provinciale di Terni, allargata alla partecipazione dei Segretari Comunali di Terni, Narni, Orvieto e Amelia, ha approvato all’unanimità una “rosa” di nomi di potenziali candidati: Francesco De Rebotti, Fabio Paparelli, Maria Grazia Proietti, Martina Soldi e Pierluigi Spinelli.

Profili – conclude Bellini – che esprimono esperienze professionali e politiche diverse, che vivono in prima linea il territorio con dedizione, attenzione e sensibilità politica».