Elezioni, il Pd “scopre” Pellerucci, che però non vuole etichette

Spunta il nome dell'imprenditore quale possibile candidato sindaco del centrosinistra, ma lui vuole impegnarsi in altro modo per la città

Mentre la Terni sportiva (e non solo) guarda alle prossime mosse del patron Bandecchi, che in un video si dice pronto a cedere il controllo della Ternana già nella prossima settimana, tra i rumors della politica cittadina spunta anche il nome dell’imprenditore Sauro Pellerucci (nella foto), che sarebbe corteggiato dal Pd quale candidato sindaco ideale per allargare verso l’area moderata la coalizione con la quale tentare l’assalto a Palazzo Spada.

Alcune iniziative quali “IoSonoUnaPersonaPerBene” e “Protagonisti in Città” pare abbiano fatto scoprire Pellerucci, al di là delle sue attività imprenditoriali di successo a livello nazionale, quale possibile catalizzatore di consensi.