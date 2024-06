Elezioni europee, a Todi centrodestra al 57%: Ruggiano soddisfatto - Tuttoggi.info

Ruggiano: "Esprimo soddisfazione per i risultati conseguiti a Todi dai partiti del centrodestra alle recenti elezioni europee"

Supera il 57% delle preferenze il centrodestra a Todi, dove si votava in questa tornata soltanto per le elezioni europee. Appena il 48,65% i votanti però nella città di Jacopone, dove l’affluenza alle urne è stata bassa visto che non si votava per le amministrative, al contrario degli altri comuni della Media Valle del Tevere.

Un risultato comunque di tutto rispetto per i partiti di centrodestra, con Fratelli d’Italia che registra il 28,66% delle preferenze e Forza Italia il 22,28%, mentre la Lega raccoglie il 6,32%. Il Partito democratico è il terzo partito in quanto a consensi, con il 21,48%, mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 5,19%.

Dati che hanno registrato il commento del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano: “Esprimo soddisfazione per i risultati conseguiti a Todi dai partiti del centrodestra alle recenti elezioni europee. La coalizione che sostiene il governo cittadino arriva a sfiorare il 60%, confermando il livello di fiducia accordata all’Amministrazione comunale alle ultime elezioni amministrative del 2022. Si tratta di un dato che è possibile interpretare come un positivo giudizio di metà mandato sulle attività ed iniziative messe in campo, con una fiducia che non si è lasciata scalfire dalle polemiche vuote e pretestuose di cui la Giunta è stata spesso fatta oggetto. Un contributo importante al risultato è da ricondurre anche alla candidatura di Francesca Peppucci, europarlamentare uscente che ringraziamo per il grande impegno che ha messo nella campagna elettorale, premiato dalle quasi 10 mila preferenze conquistate nella circoscrizione dell’Italia centrale, delle quali quasi mille nella sola Todi. All’interno dell’eccellente risultato del centrodestra, da evidenziare quello ancora una volta straordinario di Forza Italia, che ha ottenuto il 22,6%, percentuale tra le più alte del partito in tutta Italia, tre volte superiore alla media nazionale. La serietà e l’impegno pagano sempre. Con questo spirito si continuerà a lavorare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per il superiore bene della città di Todi”.