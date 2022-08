Elezioni, dopo il Pd il M5s sceglie con le “parlamentarie”: i nomi

I nomi in lizza

Questi i nomi in lizza. Per la Camera sono in cerca di una candidatura la senatrice uscente Emma Pavanelli, l’ex consigliere regionale Andrea Liberati. E ancora: Gino Di Manici Proietti, Ivano Passieri, Angelica Trenta, Adriano Tofi, Simone Berti, Cristiano Borgnini, Rocco Circelli, Mario Celato, Alessandro Fama, Sabrina Monaco, Fabiola Polinori, Giuseppe Pennino, Gaetano Pollara.

Per il Senato cercano un posto Raffaella Brunozzi, Marco Moroni, Rodolfo Rughi e Roberto Bertinelli.

Quote di genere

In base al regolamento delle parlamentarie, ciascun iscritto può indicare fino a 3 preferenze. I candidati, in base ai voti raccolti, saranno indicati alternati in base al genere. E comunque ciascun genere non potrà essere rappresentato in quantità maggiore al 60%.

Il listino di Conte

Si vota anche il cosiddetto listino di Giuseppe Conte, composto da 12 candidati per la Camera e 6 per il Senato.

(notizia in aggiornamento)