Elezioni, candidato unico a Costacciaro e Fossato. Duelli a Scheggia e Sigillo | Liste e candidati - Tuttoggi.info

Per Andrea Capponi (Costacciaro) e Lorenzo Polidori (Fossato di Vico) l'unico avversario sarà il quorum alle urne | A Scheggia Vergari a caccia del terzo mandato, Fugnanesi tenta il bis a Sigillo

Anche la Fascia appenninica – insieme ai “big match” di Gubbio e Gualdo Tadino – è pronta al voto per le prossime elezioni amministrative.

Due Comuni su 4 andranno alle urne con un solo candidato sindaco: si tratta di Costacciaro, dove Andrea Capponi va a caccia del suo terzo mandato, e Fossato di Vico, dove invece sarà il vicesindaco Lorenzo Polidori a cercare di sostituire Monia Ferracchiato (che ha rinunciato a ricandidarsi dopo due mandati). In entrambi i casi l’unico avversario per entrambi i candidati sindaco sarà il quorum: per essere eletti infatti serve che voti il 50% più uno degli elettori aventi diritto. In caso contrario ci sarà il commissariamento del Comune.

Gli unici “duelli” avranno dunque luogo a Scheggia e Pascelupo e Sigillo. Nel primo caso Fabio Vergari tenta il tris e se la vedrà con Fabio Masseroni mentre nel secondo il sindaco uscente Giampiero Fugnanesi vuole il bis contro Claudio Rosati.

Di seguito tutti i candidati delle liste degli aspiranti sindaci:

Costacciaro

Andrea Capponi

Costacciaro Per Tutti: Cinzia Bravini, Adele Bucci, Iginio Bugliosi, Federico Castellani, Patrizia Lupini, Poalo Mascolini, Alessandro Monni, Carlo Roscini, Leonardo Rossi, Giorgio Valentini

Fossato di vico

Lorenzo Polidori

Fossato è di Tutti: Roberto Bartoletti, Beatrice Castellani, Luca Crippa, Primo Fabbri, Federico Giovagnoli, Annalisa Gnagni, Irene Monacelli, Fabrizio Paciotti, Nicoletta Pompei, Valerio Vantaggi

Scheggia e Pascelupo

Fabio Vergari

Progetto Comune: Monia Bei, Mariella Facchini, Camilla Fecchi, Vittorio Lanuti, Alberto Lupini, Andrea Mariucci, Sauro Mariucci, Alberto Moriconi, Mario Rosi, Fabio Valli

Fabio Masseroni

Il Paese che Verrà: Carlo Cenci, Giovanni Crociani, Celestino Diamantini, Alberta Leri, Gaetano Lupini, Mauro Lupini, Chiara Margarito

Sigillo

Giampiero Fugnanesi

Sigillo Sei Tu: Alessandro Anemone, Gian Piero Bocci, Chiara Cesarini, Cristian Gnagni, Karin Michela Hauffe Solari detta Karin, Enzo Mariotti, Fabio Quartu, Francesco Silvestrucci, Elettra Smacchi, Nadia Tittarelli

Claudio Rosati

Il Sigillo Giusto: Claudio Biagini, Mirco Casagrande, Claudio Cecchetti, Jacopo Fara, Alessia Fumanti, Nazzareno Mariucci, Mauro Rosati