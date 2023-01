“Elegante anche col sacchetto del supermercato" Benedetta Pettinari accetta la sfida, video diventa virale - Tuttoggi

L’influencer tifernate, infatti, a seguito del commento “Saresti elegante anche se ti vestissi con un sacchetto del supermercato” ricevuto da un utente, ha colto l’occasione per dimostrare a tutti come sia possibile essere davvero di classe con qualsiasi cosa. “Dopo il complimento del mio follower – ha detto Benedetta – mi sono detta che in effetti l’eleganza non è nell’abito. E ho voluto dimostrare che per essere eleganti non importa cosa indossi ma è importante come lo indossi. Quando ho realizzato che il mio video stava avendo cosi tanto successo non riuscivo a crederci, ero appena riuscita nel mio intento“

Un messaggio dunque che arriva dritto al punto, essere sé stesse e sentirsi bene a prescindere dall’outfit, l’importante è amarsi. Il progetto di Benedetta Pettinari è proprio quello di riportare alla luce una tematica, purtroppo quasi svanita, tutt’altro che noiosa e rigida, ovvero far comprendere come la conoscenza del galateo può aiutare a migliorare in tanti aspetti della vita. Per questo Benedetta ha deciso di farsi portavoce della perfetta etiquette, in modo contemporaneo e fresco.