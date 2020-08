L’ascesa di Benedetta Pettinari, la tifernate sulle orme di Diletta Leotta - Tuttoggi

La 24enne tifernate protagonista femminile del calciomercato su Sportitalia, "Il calcio è come un vortice, ti prende, te ne appassioni e non ne esci più"

Dalla sua Città di Castello al calcio in tv, passando per Miss Italia. La stella della 24enne Benedetta Pettinari brilla oggi più che mai, soprattutto ora che è diventata una delle due presenze femminili di Sportitalia Mercato, trasmissione cult condotta da Michele Criscitiello con l’esperto del settore Alfredo Pedullà, in onda dal lunedì al venerdì (alle 23) sul canale 60.

La nuova star del calciomercato

La bellissima tifernate, che coniuga eleganza e cultura calcistica come le già esperte “colleghe” Diletta Leotta e Ilaria D’Amico, durante la trasmissione dispensa notizie fresche di calciomercato, restando in linea diretta con i direttori sportivi delle maggiori squadre di serie A.

Da Miss Italia alle prime conduzioni tv

Ma prima di sbarcare nel mondo dell’opinionismo sportivo, come detto, Benedetta ha cominciato la sua carriera nel 2018 partecipando a Miss Italia, dove è riuscita ad arrivare tra le 60 pre-finaliste, conquistando anche la fascia di Miss Miluna Umbria nel 2018.

Il concorso le ha poi aperto diverse porte, soprattutto come volto tv. La 24enne, che vanta importanti apparizioni in spot pubblicitari e in video musicali (Ermal Meta l’ha voluta con sé in “Ercole”), si è fatta notare nella conduzione di alcuni programmi, su tutti “Italia Amica” (Canale Italia) e “On Race Tv”, che ha segnato il suo esordio su Sportitalia. Rete, quest’ultima, che l’ha portata ad essere una delle nuove stelle del calciomercato.

Tre domande a Benedetta

Benedetta Pettinari, contattata dalla redazione in uno dei suoi rarissimi momenti liberi, ci conferma che la sua vera passione “è quella per la tv che, unita a quella per lo sport, formano un binomio perfetto”.

Ma che rapporto hai con il calcio?

“Il calcio è come un vortice, ti prende, te ne appassioni e non esci più. Proprio come è successo a me!”

Ti piacerebbe condurre un programma tutto tuo? E di cosa vorresti parlare?

“Il sogno di condurre un programma tutto mio è molto vivo. So bene che ci sarà molta strada da fare ma, non mi spaventa. Ad oggi potrei dire che mi piacerebbe parlare di calcio o di motori, altra mia grande passione. Staremo a vedere...

E tra 10 anni come ti vedi?

“Mi vedo realizzata e in carriera, facendo quello che amo (o almeno spero) e, chissà, magari anche con una bella famiglia e dei bambini. Bisogna crederci nei sogni e soprattutto credere in noi stessi!”