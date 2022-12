Edizione natalizia di Retrò in centro storico, negozi aperti anche domenica - Tuttoggi

“Ringraziamo tutti gli antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti che hanno scelto la nostra città per un’edizione davvero speciale di Retrò e tutti i commercianti del centro storico, che insieme a loro daranno vivacità e colore al nostro centro storico, con tante buone idee regalo per tifernati e turisti”, prosegue l’assessore.

Per consentire lo svolgimento dell’edizione natalizia di Retrò, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che domenica 18 dicembre, dalle ore 6 alle ore 20 vieterà il transito, su piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere (compresi gli autorizzati, eccetto mezzi di soccorso e polizia). Il provvedimento vieterà poi la sosta su piazza Fanti e su piazza Costa (compresi gli autorizzati), con eccezione degli espositori, ai quali saranno consentite le operazioni di carico e scarico.