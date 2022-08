Editoria 4.0, iscrizioni aperte per il Corso di UnitelmaSapienza - Tuttoggi

L’organizzazione del corso garantisce in via continuativa un’assistenza e un sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato che, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università, gestisce in modo proattivo il rapporto con la classe virtuale, predisponendo ogni strumento didattico ed informativo ritenuto utile per supportarli quali chat, forum etc.

La quota di partecipazione è di 750 euro ma sono previste agevolazioni per gli associati USPI, per tutte le persone che lavorano nelle redazioni giornalistiche associate (tra cui anche l’associazione culturale Tuttoggi.info sede del Polo UnitelmaSapienza di Spoleto) e per i dipendenti di aziende 22HBG e The Millennial e relativi partner.

Per avere maggiori informazioni sui corsi, sui costi e convenzioni di seguito i contatti: POLO DI SPOLETO – Associazione culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi – Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572.