Unitelma Sapienza, laurea on line e polo didattico in Umbria - Tuttoggi

Nuovo piano degli Studi e esami a distanza fino al 31 marzo

Unitelma Sapienza, la sola università telematica direttamente legata alla più grande università pubblica italiana, Sapienza Università, in linea con le nuove necessità dettate da un mercato del lavoro internazionalizzato ed in costante evoluzione, aggiorna la sua offerta formativa.

Presentato il Nuovo piano degli Studi per l’anno accademico 2020/2021, in vigore dal Primo Novembre 2020 con gli insegnamenti che si concentrano su aree di conoscenza specifiche al fine di proporre un servizio altamente qualificato e specialistico, attraverso i mezzi della comunicazione a distanza.

La didattica ed i corsi di Unitelma, che ha un suo polo anche in Umbria, più precisamente a Spoleto, si concentrano sugli ambiti di studio giuridico-economici, della sanità, dello sviluppo tecnologico e della pubblica amministrazione, lavorando sull’implementazione delle competenze integrate relative a governo elettronico, burocrazia, finanza digitale, informazione e comunicazione, in linea con un’attenzione particolare per le meccaniche della società contemporanea.

I corsi di laurea proposti da Unitelma sono quelli triennali in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza e Scienze dell’Economia Aziendale, e quelli magistrali in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie, in Economia, Management e Innovazione e in Classical Archeology (quest’ ultimo in lingua inglese, in accordo con una particolare attenzione all’internazionalizzazione del mondo del lavoro e della conoscenza). L’offerta formativa nell’ambito dei corsi di laurea si completa con il corso a ciclo unico in Giurisprudenza, il corso in Scienze e Tecniche Piscologiche e quello in Informatica in modalità teledidattica. Inoltre, fatta esclusione per quello in Classical Archeology, ogni percorso di laurea magistrale si articola diversi curriculum da poter selezionare, per costruire al meglio il proprio corso di studi.

Oltre a ciò, Unitelma propone anche una vasta selezione di Master per specializzarsi e approfondire la propria conoscenza e le proprie abilità in queste stesse aree: giuridico-economica, della salute, socio-politica, tecnologico-gestionale ed area mondo scuola.

Sempre indirizzati all’accrescimento delle proprie abilità e conoscenze, Unitelma propone anche l’erogazione di molteplici corsi di formazione, con un occhio particolare alle norme ISO ed ai regolamenti dell’Unione Europea.

In questo momento di crisi sanitaria, verrebbe da aggiungere, investire sulle proprie conoscenze e abilità, specialmente attraverso i nuovi metodi della didattica digitale e a distanza, riveste un significato del tutto nuovo e particolare, ed un’importanza da valutare in ogni suo aspetto e sfumatura.

Sempre aperto il Polo Unitelma di Spoleto che garantisce agli studenti assistenza, promozioni e informazioni anche in questo periodo.

Di seguito i contatti – POLO DI SPOLETO

Associazione Culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572