Due nuove ecoisole informatizzate a Capodacqua

Sono gestite da Valle Umbra Servizi e realizzate in collaborazione con Comune e Auri

Sono attive a Capodacqua le due ecoisole informatizzate con modalità di conferimento innovativo. Sono gestite da Valle Umbra Servizi e realizzate in collaborazione con Comune di Foligno e Auri. L’obiettivo è di migliorare ancora di più la raccolta differenziata in tutto il territorio e dare maggiore impulso alla cultura del rispetto dell’ambiente aumentando le opportunità di conferimento.

Per utenze domestiche e non domestiche

Si tratta di un servizio, che rafforza le nuove modalità organizzative della raccolta differenziata introdotte negli ultimi 6 mesi nel Comune di Foligno, rivolto ad utenze domestiche e a quelle che, per motivi particolari, non possono rispettare le regole di esposizione dei contenitori dei rifiuti previste dalla raccolta ‘porta a porta’, come ad esempio le utenze turistiche.

Conferimenti h24

L’ecoisola permette infatti di conferire tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, chiedendo all’utente di identificarsi esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Si ottimizza così in due punti di raccolta il conferimento di materiali differenziati come carta e cartone, plastica e frazione organica, ma anche pile, farmaci e piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Oltre ad essere completamente autosufficienti, poiché alimentate da pannelli fotovoltaici, le ecoisole sono in grado di tracciare in maniera precisa tutti i conferimenti, monitorando continuativamente i livelli di riempimento dei contenitori. E’ inoltre presente un sistema di sanificazione per l’abbattimento di odori e per l’inibizione delle condizioni di formazione di insetti.

Il funzionamento

Dal punto di vista degli utenti, l’utilizzo dell’ecoisola è facile e intuitivo. Servono, infatti, pochi e semplici passaggi per attivarla: dopo che l’utente avrà avvicinato il codice a barre, presente nella parte posteriore della propria tessera sanitaria a qualche centimetro di distanza dal lettore ottico presente sul pannello frontale dell’ecoisola, il software di sistema consentirà l’accesso emettendo un breve segnale acustico; successivamente basterà passare la mano vicino al sensore posizionato sotto ciascun sportello e quest’ultimo si aprirà automaticamente, consentendo all’utente di gettare i rifiuti all’interno; terminato il conferimento, dopo che l’utente si sarà allontanato, l’ecoisola provvederà in modo automatizzato a chiudere lo sportello.

Il numero verde

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800-280328 (attivo da lunedì a sabato con orario 8:00-18:00). Nel corso della presentazione delle due ecoisole – presenti amministratori comunali, il presidente di Vus, Vincenzo Rossi, il consigliere Emanuele Lancellotti – il direttore generale della Vus, Marco Ranieri, ha parlato di “segnale di attenzione verso la frazione. L’obiettivo è di aiutare a differenziare i rifiuti per migliorare le percentuali di raccolta”.

Nel corso dell’incontro è stata ricordata l’importanza delle due ecoisole per Capodacqua che può diventare un modello anche per il resto del territorio con l’obiettivo di superare in prospettiva il sistema del porta a porta.