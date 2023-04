Ecco le aliquote e detrazioni Imu 2023 approvate

In sostanza con questo atto sono state confermate, per l’anno 2023, le aliquote e le detrazioni dell’Imu già stabilite per l’anno di imposta 2022. E’ confermata l’esenzione introdotta dall’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 che così recita: “a decorrere dal 2022, sono altresì esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Nel dettaglio:

-abitazione principale: esente;

-abitazioni assimilate per legge o regolamento a quella principale: esente;

-abitazione principale se costituita da un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo): aliquota 0,6%, detrazione 200 euro;

– Fabbricati rurali strumentali: aliquota 0,1%;

– Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalla impresa costruttrice: esenti;

– Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota 1,06%;

– Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti: aliquota 1,06%;

-aree fabbricabili: aliquota 1,06%;

-terreni agricoli: esenti.