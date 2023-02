In E45 uscita per..."Madonuccia", una lettera in meno e si scatena ironia social - Tuttoggi

Tornando alla “svista” nel Comune altotiberino, che stavolta riguarda un pannello fisso e non mobile, l’attento segnalatore fa anche notare come “l’uscita per il centro abitato di Gragnano sarebbe casomai quella di Sansepolcro Nord, e non certo quella di Madonnuccia”. Tutto corretto, invece, per quanto riguarda l’indicazione per il lago…

Ma è proprio sull’abbaglio ortografico che si accaniscono gli internauti: per qualcuno la “N” è “caduta nella neve” mentre per altri c’è il sospetto che “il fornitore della segnaletica possa essere straniero”; altri credono sia semplicemente stata scritta “in dialetto” e che, forse, sia stato meglio sbagliare quella lettera e non una delle vocali, per non incorrere addirittura in una dicitura “sacrilega”…

“Devono costare parecchio adesso le lettere ‘N’, se sono stati disposti a storpiare pubblicamente il nome di una località pur di risparmiarne una per ogni cartello“, aggiunge il segnalatore mentre uno degli utenti sottolinea: “Gli potevano dire che se la scritta non ci stava tutta potevano anche andare a capo”…