E45, in una settimana controllati oltre 250 veicoli e contestate...più di 200 infrazioni! - Tuttoggi

Fondamentali anche i controlli finalizzati a monitorare il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose. Gli agenti hanno anche verificato il comportamento degli automobilisti relativo al rispetto dei limiti di velocità e stato psicofisico, con l’obiettivo di prevenire le manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione, oltre al fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli organizzati dalla Polizia Stradale, nell’ultima settimana, hanno consentito di monitorare 268 veicoli e 296 persone. Sono state 226, invece, le infrazioni rilevate – di cui 42 per eccesso di velocità, 14 per uso del cellulare, 20 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 71 per violazioni della normativa sul trasporto merci – che hanno portato complessivamente a una decurtazione di 383 punti patente, al ritiro 6 patenti di guida e al sequestro di 4 veicoli.