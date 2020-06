E45, raccordo e nodo di Perugia, traffico in tilt per 3 incidenti - Tuttoggi

Traffico in tilt lungo la E45, raccordo Perugia – Bettolle e nodo di Perugia per ben tre diversi incidenti stradali avvenuti nella tarda mattinata di lunedì.

Moto in fiamme sulla E45, centauro ferito

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45), infatti, il traffico in direzione Cesena è provvisoriamente bloccato a causa di un incidente tra gli svincoli di Torgiano e Montebello (km 64). Il sinistro ha coinvolto una motocicletta che si è incendiata. Una persona è rimasta ferita, in modo fortunatamente non grave.

Il centauro, infatti, ha perso il controllo della moto, finendo a terra e ferendosi ad un braccio. Il mezzo nel frattempo ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Tamponamento tra due mezzi pesanti

Inoltre si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni (Perugia) in direzione Roma, a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Il transito è consentito in corsia di sorpasso.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Camion fuori strada lungo la Perugia – Bettolle

L’ultimo incidente segnalato sempre nella tarda mattinata di lunedì è lungo la Perugia – Bettolle, in direzione Perugia. Il sinistro è avvenuto poco prima della rampa di accesso per chi proviene da Omo. In questo caso un camion che trasportava un escavatore è finito fuori strada.

Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco. I due occupanti del mezzo pesante fortunatamente non hanno riportato gravi ferite: il camion è finito nel terrapieno che c’è tra la fine del viadotto e la ripa di accesso.

(aggiornato alle ore 13.15)