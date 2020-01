E45, chiusura notturna tra Sansepolcro e San Giustino - Tuttoggi

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) sarà temporaneamente chiusa la carreggiata sud (direzione Roma) per un breve tratto a Sansepolcro (Ar), in orario notturno dalle 21 di oggi (mercoledì 15 gennaio) alle 5 di domani (giovedì 16 gennaio).

Il traffico sarà deviato sulla strada statale 73 in direzione Sansepolcro-San Giustino, con rientro in E45 allo svincolo di San Giustino. La chiusura è necessaria per consentire il completamento dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) nell’ambito del piano di riqualificazione della E45.