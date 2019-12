E' morta la maestra Tina Salvi, Curia perugina in lutto - Tuttoggi

Grave lutto per il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve mons. Marco Salvi. Si è spenta la signora Assuntina Del Furria, mamma di mons. Salvi, conosciuta da molti ad Anghiari e dintorni come la “maestra Tina Salvi”.

Le esequie saranno presiedute dal cardinale Gualtiero Bassetti nella concattedrale di Sansepolcro, lunedì 23 dicembre, alle ore 15.

A mons. Salvi e alla sua famiglia il cardinale Bassetti e la comunità diocesana perugino-pievese si stringono con particolare affetto, partecipando alla loro sofferenza per la grave perdita della mamma Tina, elevando preghiere al Signore affinché possa accoglierla nella sua Casa: “Il Dio che si è fatto Bambino ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, accolga la cara maestra Tina e le doni la gioia di celebrare il suo primo Natale in Cielo“.