"È il ladro" - e riconosciuto aggredisce e minaccia gli agenti: arrestato 34enne - Tuttoggi.info

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“È il ladro” – e riconosciuto aggredisce e minaccia gli agenti: arrestato 34enne

Redazione

“È il ladro” – e riconosciuto aggredisce e minaccia gli agenti: arrestato 34enne

Gio, 19/03/2026 - 09:41

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Martedì sera, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha rintracciato un uomo – cittadino romeno, di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine– ritenuto responsabile di un furto avvenuto presso un esercizio pubblico di Corciano, che è stato poi tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 34enne, infatti, è stato riconosciuto dagli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, come l’uomo che, nella mattina di ieri, avrebbe effettuato il furto di 650 euro dalla borsa di una dipendente di un bar di Corciano.

Bloccato dagli operatori, l’uomo, che fin da subito si è mostrato aggressivo, è stato accompagnato in Questura dove ha iniziato ad insultare e spintonare gli agenti, arrivando persino a sputarli.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 34enne ha proseguito con la propria condotta tentando di compiere anche atti di autolesionismo e anticonservativi. Contenuto in sicurezza dai poliziotti, l’uomo è stato accompagnato dal personale del 118, nel frattempo intervenuto, presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso.

Al termine delle attività di rito, il 34enne è stato tratto in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata odierna.

L’uomo è stato, altresì, denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce a Pubblico Ufficiale e furto.

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