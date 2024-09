Due spacciatori arrestati, vendevano cocaina ed eroina a due passi dal centro - Tuttoggi.info

Cocaina e eroina venduta a due passi dal centro storico. Gli agenti della Polizia di Foligno hanno arrestato due cittadini tunisini responsabili del reato di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione di polizia giudiziaria in argomento è stata realizzata da investigatori del Commissariato di P.S. di Foligno in un’area in prossimità del centro storico ed ha avuto impulso da preliminari servizi di osservazione e appostamento, grazie ai quali gli agenti hanno potuto riscontrare una serie di movimenti sospetti da parte dei due nordafricani dediti all’illecita attività di spaccio in strada.

Le cessioni della droga

Pertanto, il personale, all’esito delle attività di analisi del modus operandi degli spacciatori, si è nuovamente appostato, così assistendo, in breve tempo, a due cessioni di singole dosi di sostanza stupefacente in favore di altrettanti assuntori, che sono stati subito bloccati e perquisiti dai poliziotti. Contestualmente, i poliziotti hanno bloccato i due spacciatori, al fine di procedere alla loro perquisizione personale. Uno dei due è stato trovato in possesso di 20 dosi di eroina e di 15 di cocaina, oltre a circa 250 euro in contanti, costituenti ragionevolmente provento dell’illecita attività di spaccio. La somma è stata sottoposta a sequestro.

Il secondo uomo, invece, è stato trovato in possesso di un unico involucro contenente 25 grammi di cocaina, oltre a 50 euro in contanti, anch’essi frutto dell’attività di spaccio.

Arresto in flagranza

Entrambi i nordafricani, peraltro già gravati da precedenti specifici, sono stati quindi arrestati in flagranza per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; su disposizione del P.M. di turno, gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida.