Due scuole traslocano nel complesso "La Fornace" - Tuttoggi

La scuola primaria di Niccone e il nido comunale d'infanzia “Il Ranocchio” saranno interessate da lavori, per entrambe è stata individuata la nuova sede provvisoria

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha individuato, all’interno del complesso “La Fornace” – in seguito a manifestazione di interesse e successivi sopralluoghi tecnici – la sede provvisoria per le necessità della scuola primaria Niccone e per il nido d’infanzia comunale “Il Ranocchio”.

Questa destinazione sarà una sede provvisoria per una duplice necessità: la primaria di Niccone, che subirà prossimamente interventi di ristrutturazione e ampliamento, e l’asilo nido che, a fronte delle normative anti-Covid, ha la necessità di nuovi e più ampi spazi. Nel mese di luglio saranno terminati i traslochi al fine di consentire la riapertura a settembre come da calendario scolastico.

Le caratteristiche principali dei nuovi spazi sono ampie metrature per le future classi e collegamenti diretti ai giardini privati, oltre a spazi d’accesso coperti e circoscritti da utilizzare per laboratori all’aperto. Oltre agli spazi dedicati alla didattica saranno presenti tutti i servizi necessari per le due scuole.

“La scelta adottata temporaneamente – hanno dichiarato il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Istruzione Alessandro Villarini – ci sembra la migliore sotto tutti i punti di vista. Da una parte perché insegnanti, educatrici, collaboratori scolastici e bambini avranno spazi più ampi per l’apprendimento della didattica, dall’altro perché consente a tutti loro di restare insieme in un unico edificio”.