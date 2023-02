Due lupi corrono sulla provinciale ad Arrone, il video - Tuttoggi

Due lupi ripresi in un video a pochi passi dalle case mentre corrono lungo la strada provinciale

E’ ormai divenuta frequente la presenza di lupi in pianura e vicino alle case, anche in pieno giorno. Come dimostrano i continui avvistamenti un po’ ovunque. L’ultima segnalazione arriva da Arrone. Ad immortalare due lupi che correvano lungo la strada provinciale che porta verso Polino, lunedì mattina, è stato un giovane del posto, Federico Giardini.

Nelle immagini i due animali selvatici percorrono tranquillamente per alcuni metri la strada nei pressi del centro abitato, seguiti da un veicolo, per poi allontanarsi nei campi circostanti.