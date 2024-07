Droga tra Spagna, Germania e Italia, blitz anche a Perugia

Dalle Procure di Teramo e L'Aquila 14 richieste di misure cautelari per presunti appartenenti all'organizzazione

C’è anche Perugia tra le città dove all’alba di martedì è scattato il blitz antidroga, congiuntamente alle forze di polizia di Germania, Spagna, Belgio e Ucraina.

Il gip dei Tribunali di Teramo e l’Aquila ha emesso provvedimenti di 14 misure cautelari, ipotizzando l’associazione finalizzata alla produzione e al traffico di droga. Per gli inquirenti, l’organizzazione operava appunto in Italia (coinvolte, oltre a Teramo e Perugia, Pescara, Ascoli Piceno, Fermo e Brescia), in Germania e in Spagna, con contatti anche in Ucraina e in Belgio.

(notizia in aggiornamento)