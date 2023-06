Droga nel portabagagli vicino alla discoteca, arrestato 20enne - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri di Foligno vicino ad una discoteca, il giovane arrestato e poi tornato libero: disposto il divieto di ritorno in città

Mdma, hashish ed ecstasy: sono i tipi di droga che un 20enne italiano aveva nel portabagagli della sua auto, presumibilmente pronta ad essere venduta agli avventori di una discoteca poco distante. Il giovanissimo, residente fuori regione, è stato arrestato per traffico di stupefacenti dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, nel corso dei servizi di prevenzione della movida del fine settimana.

I militari, durante il pattugliamento delle strade nei pressi di una discoteca, hanno notato la presenza di una macchina con il bagagliaio aperto ed un soggetto che, dopo aver visto l’autoradio, chiudeva immediatamente lo sportello e si voltava di spalle. Avvicinatisi al veicolo, i Carabinieri hanno identificato il giovane e proceduto ad una perquisizione della vettura nel corso della quale, proprio all’interno del bagagliaio, hanno rinvenuto un borsello dove vi erano contenuti 10 involucri di MDMA, 2 cubetti di hashish ed 1 pastiglia di ecstasy.

Accertato che le quantità rinvenute non erano compatibili con l’uso personale, i militari hanno dichiarato in stato di arresto il soggetto. Nel corso dell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Spoleto, in considerazione che è residente in un comune fuori Regione, è stato sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Foligno.