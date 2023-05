Droga in un sacchetto, polizia denuncia 30enne

Fermato durante un controllo nella zona di via Sicilia

Droga in un sacchetto addosso, la polizia denuncia un 30enne. Mentre erano impegnati nell’attività di controllo nei pressi di via Sicilia, gli agenti delle Volanti hanno notato un ragazzo che, alla vista dei poliziotti, ha cambiato repentinamente direzione, tentando di far perdere le proprie tracce.

Inseguito, è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno sorpreso mentre tentava di occultare un sacchetto all’interno di una siepe. Alla richiesta di esibire i documenti, il 30enne è apparso molto agitato e nervoso. Per questo motivo, sospettando potesse aver nascosto dello stupefacente, è stato sottoposto a controllo che ha dato esito positivo.

Infatti, all’interno del sacchetto, gli agenti hanno rinvenuto tre involucri in cellophane, contenenti delle sostanze. Dagli accertamenti eseguiti della polizia scientifica, sono risultate essere hashish e cocaina.

Accompagnato in Questura per una compiuta identificazione e gli accertamenti di rito, il 30enne è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente. La droga, invece, è stata sottoposta a sequestro.