Droga e furti, alta l’attenzione dei carabinieri di Assisi

Continuano serratissimi i controlli effettuati dai militari della Compagnia di Assisi, con la precipua finalità di prevenire i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’attività capillare, messa in atto soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, ha portato a risultati positivi, sia in termini di efficacia dell’azione preventiva mirata in particolare ai furti in abitazione e presso esercizi commerciali, sia nell’ambito della repressione dell’illegalità connessa allo spaccio e al consumo di droga.

Nella tarda serata dell’11 marzo scorso, a Bastia Umbra, presso un’area adibita a parcheggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato un’auto ferma con a bordo un uomo, che pareva attendere qualcuno. Poco dopo il mezzo è stato affiancato da un altro veicolo, il cui conducente, dopo un rapido “passa-mano”, ha ripreso la marcia con particolare celerità. L’immediato intervento dei militari ha consentito di trovare l’uomo a bordo dell’auto parcheggiata, con ancora in mano 70 euro in contanti. L’ipotesi che il contatto avvenuto sottendesse una compravendita di stupefacente è stata subito avvalorata dalla perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire nella disponibilità del pusher quattro confezioni di cocaina da circa un grammo l’una pronte per essere spacciate, oltre a 250,00 Euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di recuperare materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro per un valore di 450 euro, avvalorando l’ipotesi di un’attività di spaccio “non occasionale”.

L’uomo, di nazionalità albanese, giunto in Italia da poco tempo con visto turistico, è stato tratto in arresto, convalidato in sede di giudizio direttissimo.

Ieri pomeriggio invece i militari della Stazione di Bastia, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, hanno individuato un’altra attività di spaccio in un’area periferica di quel Comune; avevano notato infatti, da qualche giorno, un andirivieni sospetto di autovetture, motivo per il quale hanno deciso di attivare un servizio di osservazione. Ciò ha consentito di monitorare uno scambio di cocaina, ceduta da un uomo di nazionalità albanese ad un giovane italiano, che ha cercato di disfarsi delle due dosi appena acquistate gettandole a terra. I militari, recuperato lo stupefacente, hanno proceduto poi alla perquisizione veicolare e domiciliare, sequestrando, oltre alla droga e alla cifra consegnata per l’acquisto, circa millecinquecento euro in contanti e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto, convalidato a seguito di rito direttissimo; per lui è scattato anche il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Lo straniero, recidivo in quanto già arrestato nel mese di febbraio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per un reato di analogo tenore, è stato pertanto accompagnato alla frontiera e rimpatriato con vettore aereo.

Il giovane acquirente sarà segnalato come assuntore alla Prefettura di Perugia.

I controlli di numerosi veicoli, effettuati in tutto il territorio di competenza, hanno portato anche a una denuncia per guida in stato di ebbrezza e ad un’ulteriore segnalazione di cui all’articolo 75 del DPR 309/90.

