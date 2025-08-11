 Dramma in alta quota, non si apre la vela | Grave jumper di Perugia - Tuttoggi.info
Dramma in alta quota, non si apre la vela | Grave jumper di Perugia

Redazione

Jumper di Perugia si schianta contro parete rocciosa. Dopo il volo non si apre la vela e rimane sospeso a 50 metri di altezza
Lun, 11/08/2025 - 20:29

Si è concluso intorno alle 10 di stamattina un intervento di soccorso per un base jumper schiantatosi in parete durante un lancio dal Monte Brento (Dro). L’uomo, classe 1977 e residente a Perugia, ha impattato sulle balze di roccia, lungo la verticale della via di arrampicata Boomerang, restando appeso alla propria vela ad una cinquantina di metri dal suolo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 8 da parte di altri jumper che avevano assistito all’impatto.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre cinque operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. Il velivolo ha sbarcato alla base della parete l’equipe sanitaria e due tecnici di elisoccorso che hanno provveduto ad avvicinarsi all’infortunato arrampicando per i primi due tiri di corda della via Boomerang, in modo da non provocare flussi d’aria con l’elicottero, evitando così di muovere la vela e peggiorare la situazione del jumper.

I soccorsi

Una volta raggiunto, l’uomo è stato medicalizzato, calato per una quindicina di metri in un luogo più adatto al recupero ed imbarellato. Nel frattempo, l’elicottero ha recuperato in piazzola tre soccorritori della Stazione Riva del Garda, verricellandoli sul posto per coadiuvare nelle operazioni. Il jumper è stato infine elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Dramma in alta quota, non si apre la vela | Grave jumper di Perugia

