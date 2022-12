Dramma a Terni, sparo al petto | Imprenditore in gravissime condizioni - Tuttoggi

Sparo al petto, gravissimo imprenditore ternano. Trasferito in codice rosso all'ospedale e sottoposto a delicato intervento chirurgico

Nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, si è verificato un tragico incidente domestico, nell’ambito del quale un imprenditore di Terni di 53 anni, è rimasto ferito in modo gravissimo, in seguito all’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo è stato trasferito al Santa Maria di Terni in codice rosso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sulle circostanze dello sparo stanno indagando le forze dell’ordine nel più stretto riserbo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude il gesto volontario.

Sparo accidentale anche a Narni, muore 70enne

Nei giorni scorsi si è verificato un drammatico incidente domestico a Narni, sempre legato all’utilizzo di armi da fuoco. Nella circostanza ha perso la vita un 70enne di Narni. Anche in questo caso l’uomo era arrivato al Pronto Soccorso del Santa Maria con una ferita all’addome, provocata da un colpo partito accidentalmente da un fucile.