Dottoressa e 11 pazienti a giudizio: falsi certificati per evitare vaccino Covid - Tuttoggi.info

Raggirano il sistema per evitare il vaccino anti Covid: dottoressa di Narni e undici pazienti a processo dopo indagine dei Nas

Una dottoressa di Narni e undici suoi pazienti sono stati rinviati a giudizio per concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici: il medico, in sostanza, nel 2011 avrebbe firmato certificati falsi ai propri pazienti per consentirgli di ‘evadere’ il vaccino anti Covid. La notizia è stata battuta dall’Ansa che precisa come la dottoressa avrebbe attestato delle condizioni di salute avverse che avrebbero permesso agli 11 pazienti di non sottoporsi al vaccino in piena emergenza epidemiologica. Questo sarebbe il quadro emerso dalle indagini condotte dai Nas di Perugia: la prima udienza del processo è prevista il prossimo 20 giugno. Sempre secondo l’Ansa, uno dei pazienti indagati ha patteggiato la pena a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con sospensione della pena e non menzione.