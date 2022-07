Doppio incidente tra mezzi pesanti sull'autostrada a Orvieto - Tuttoggi

I due incidenti sono avvenuti al km 447 nord dell’autostrada in direzione Firenze, poco dopo Orvieto.

Un primo incidente ha visto coinvolti un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza tamponato, per cause in corso di accertamento da parte della Stradale, da un altro autoarticolato. Successivamente, a causa del rallentamento della circolazione determinatasi a causa del primo incidente, a 250 metri di distanza circa, si è verificato un secondo tamponamento tra altri due autoarticolati, con uno dei due che – nello scontro – è finito a cavallo del guardrail.

Sul posto più pattuglie della Polizia Stradale per tutte le incombenze relative agli accertamenti delle responsabilità e per coordinare i soccorsi. Giunti sul posto anche 118, vvff e personale di autostrade per l’Italia