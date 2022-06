Dopo via S. Domenico, chiusa Porta Pesa: così da lunedì cambia il traffico

Per le auto, istituito il doppio senso di marcia in via Pinturicchio, nel tratto compreso fra piazza Fortebraccio e via del Roscetto. I veicoli diretti in via del Roscetto potranno accedere esclusivamente da piazza Fortebraccio – via Pinturicchio.

Quanto agli autobus, la linea C rimane inalterata. La linea F, dalla rotatoria di Elce, verrà deviata su via Pellini, galleria Kennedy, via XIV settembre e Porta Pesa. Si effettueranno fermate presso le scale mobili parcheggio Pellini e l’ascensore della galleria Kennedy.

Rischio ingolfamento alla galleria Kennedy

E proprio la zona della galleria Kennedy, con la rotatoria davanti al Tribunale, rischia di restare ingolfata in questi mesi estivi, a causa del concomitante cantiere in via San Domenico (già via Ripa di Meana), dove sono in corso i lavori di consolidamento del costone.