Dopo l’esonero, Giannitti si “libera” da Santopadre

Il direttore sportivo, sollevato dall'incarico, ha trovato l'accordo con la società per la rescissione consensuale | Allenamenti a porte chiuse con Castori

Lunedì, al termine di una mattinata concitata, il Perugia Calcio aveva comunicato di aver sollevato dall’incarico di direttore sportivo Marco Giannitti. Una decisione presa dal presidente Santopadre dopo una lite con il direttore. Non legata al ritorno di Castori in panchina, quanto piuttosto alle valutazioni, pare, sulla rosa allestita, sotto l’aspetto tecnico e disciplinare. E sulla scelta del presidente che aveva chiamato Baldini, rimasto sulla panchina del Perugia per tre sole gare, senza aver raccolto neanche un punto.

Giannitti, sbollita l’arrabbiatura – del resto non nascosta ai cronisti che erano fuori dalla sede del Perugia lunedì mattina – ha poi deciso di liberarsi da Santopadre. Visto che, con la sua esperienza, non avrà difficoltà a proseguire il lavoro in un’altra società.