“Egoismi” tra i Grifoni, per ora paga Kouan

A questo punto, il calciatore probabilmente sarà messo fuori squadra in attesa di un chiarimento.

Koaun era entrato al 29′ del primo tempo ed era stato poi sostituito da Baldini al 41′, un minuto prima della rete di Carretta che ha condannato il Perugia.

“Non siamo una famiglia” aveva detto Baldini motivando le proprie dimissioni. E parlando appunto di egoismi di chi non accetta la panchina.

Koaun, lo scorso anno protagonista con il Grifo di Alvini che lo avrebbe anche voluto alla Cremonese in A, quest’anno è stato impiegato poco, nella gestione di Castori, ma soprattutto nelle tre partite con Baldini in panchina.

Il gesto di Koaun lo hanno visto tutti. Chissà come società e allenatore intendono mettere in riga gli altri calciatori che, come detto da Baldini, non stanno facendo gruppo in questo momento difficilissimo per il Perugia, ultimo con soli 4 punti in 9 gare.

Nella tarda mattinata, dopo l’allontanamento di Giannitti (a quel punto già deciso, anche se non ufficializzato), in sede erano stati convocati Rosi e Angella.

Quella del provvedimento disciplinare nei confronti di Koaun è la seconda comunicazione emanata dal Perugia Calcio, dopo quella relativa al sollevamento di Marco Giannitti da direttore sportivo. Mentre ancora, nel tardo pomeriggio, nulla di ufficiale è stato comunicato in merito al reintegro di Castori.