Donna urla e chiede aiuto in strada dopo le botte del compagno, lui aggredisce pure carabinieri - Tuttoggi

Un 44enne si è scagliato contro la donna e contro i militari interventi, scagliandone uno a terra e colpendo il collega con un pugno al torace | Immediato l'arresto

Ennesimo episodio (il 5°) di maltrattamenti, in appena due mesi, in Altotevere. Stavolta la furia di un uomo si sarebbe scagliata non solo contro una donna ma anche contro le forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto in piena notte a Città di Castello, dove la vittima è scesa in strada a chiedere aiuto. La stessa sarebbe stata poi costretta a rientrare in casa dal compagno, un 44enne straniero.