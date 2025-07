Donna incinta precipita dal secondo piano: muore bimbo, lei operata - Tuttoggi.info

Una donna incinta è precipitata da una finestra di un appartamento al secondo piano in una palazzina nel quartiere di Borgo Bovio a Terni. Per il bambino che portava in grembo non c’è stato purtroppo nulla da fare, nonostante i soccorsi tempestivi, mentre la gestante – la cui gravidanza era quasi arrivata al termine – è in questi momenti sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Santa Maria dove è stata portata d’urgenza.

La tragedia, su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia, è avvenuta domenica mattina intorno alle 9. La donna, una 31enne di origini straniere ma da anni residente a Terni ed incinta al nono mese di gravidanza, è precipitata da una finestra della sua abitazione, al secondo piano. Immediatamente è scattato l’allarme, con l’intervento sul posto del personale del 118. All’arrivo in ospedale, però, è apparso chiaro come per il bimbo non c’era ormai più nulla da fare. Gravi le condizioni della donna, che in queste ore è sottoposta ad un intervento chirurgico. L’ipotesi prevalente è che la 31enne si sia volontariamente buttata dalla finestra.

(articolo in aggiornamento)