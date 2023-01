Donna distrugge l'auto nell'impatto con un cinghiale sulla Tre Valli, interviene la polizia - Tuttoggi

Un cinghiale ha attraversato la strada statale di notte all'improvviso, inevitabile l'impatto con un'auto: incidente in Valnerina

Grande spavento, l’auto distrutta, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna che è finita contro un cinghiale mentre guidava lungo la Tre Valli in Valnerina. L’automobilista, infatti, ha visto un cinghiale attraversarle la strada all’improvviso di notte e non ha potuto evitare l’impatto.

Come detto, oltre alla paura la donna non è rimasta ferita, mentre l’auto ha subìto danni talmente gravi da non essere più marciante. A quel punto è scattata la richiesta di soccorso alle forze dell’ordine, mentre il cinghiale si è dileguato tra la boscaglia al margine della strada statale.