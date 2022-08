Donna da 16 ore al pronto soccorso, il suocero chiama la polizia - Tuttoggi

Dopo aver sentito il medico del pronto soccorso dove la nuora era in osservazione, la polizia ha invitato il 70enne a mantenere la calma

La nuora era da circa 16 ore al pronto soccorso di Spoleto e lui, stanco della lunga attesa, ha chiamato la polizia. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi, con gli agenti del locale commissariato che sono intervenuti all’ospedale San Matteo degli Infermi dopo la telefonata di un 70enne.

L’uomo ha raccontato di aver chiamato la polizia dopo aver discusso con il personale sanitario perché, nonostante avesse accompagnato la nuora in ospedale alle 7.30, intorno a mezzanotte non era ancora stata dimessa. Il 70enne, stanco per quella lunga attesa, aveva quindi deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato.