Dona 50mila euro per le vetrate di Palazzo dei Priori

Dopo gli interventi di restauro dei portoni storici di Palazzo, la sede del Comune e della Galleria Nazionale dell’Umbria potrà veder portate all’antico splendore anche le vetrate, grazie ad un mecenate che ha deciso di donare, attraverso lo strumento dell’Art bonus, 50mila euro.

L’annuncio è stato fatto dal sindaco Andrea Romizi, dopo la festa per la premiazione della terza edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’Anno”, conferito dal segretario generale del Ministero per i Beni e le attività culturali Giovanni Panebianco al Comune di Perugia. Evento a cui sono intervenuti i massimi rappresentanti delle istituzioni che hanno ideato e promuovono annualmente il Concorso Art Bonus: Mario De Simoni, Presidente di ALES S.p.A. (società responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus per conto del Ministero per i beni e le attività culturali), Carolina Botti Ales Direttore referente Art Bonus, Gaetano Scognamiglio e Francesca Velani rispettivamente Presidente e Direttore del Dipartimento cultura di Promo Pa Fondazione – Lubec, partner di Ales per questa iniziativa.

Oltre al Comune di Perugia in qualità di ente beneficiario della raccolta fondi Art Bonus per Palazzo dei Priori, una targa di ringraziamento è stata consegnata anche a tutti i donatori che hanno effettuato erogazioni liberali per sostenere il restauro dei portoni storici del Palazzo: Mario Briganti, Francesca di Paterniano/Gruppo Facebook Pulchra Perusia, Fosforica srl, Lorena Pittola e i Lions Club Perugia Concordia, Maestà delle Volte, Centenario, Host, Augusta Perusia, Fonti di Veggio.

Uno speciale pubblico ringraziamento è stato rivolto anche all’intero gruppo di lavoro Art Bonus Perugia: Luciana Cristallini, Dirigente Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, Simona Cortona, Funzionario della Comunicazione, Michele Giovagnoni e Simone Falchetti, Servizi Web sito internet, Fabio Pampanelli, grafico, Franco Becchetti, Dirigente Engineering, Beni culturali e sicurezza sul lavoro, Paolo Martani, Coordinamento Attività giuridico amministrative, Fabio Fantucci, direttore dei lavori.

