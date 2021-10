Don Tonino festeggia 50 anni di sacerdozio - Tuttoggi

Classe 46', al secolo don Antonio Rossi, era stato ordinato sacerdote il 2 ottobre 1971 "Guida saggia e sempre attenta alle persone"

E’ un traguardo importante quello raggiunto oggi (2 ottobre) da don Antonio Rossi, meglio conosciuto da tutta Città di Castello come Don Tonino.

Tifernate doc, classe 46′, l’attuale (e storico) parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore era stato ordinato sacerdote il 2 ottobre 1971, esattamente 50 anni fa.

In questo mezzo secolo di sacerdozio, oltre a conquistare la simpatia di tutti per la sua affabilità, disponibilità e grande impegno verso giovani e bisognosi, Don Tonino ha guidato per tanti anni anche le parrocchie di San Pio X e San Michele Arcangelo.

E’ stato anche fondatore (nel 1989) e primo presidente – fino al 2000 – del Ceis Città di Castello, oltre che canonico del Capitolo della Basilica Cattedrale e perfino Cappellano di papa Giovanni Paolo II il 7 febbraio 2001.

Dal Santuario della Madonna delle grazie, sua “casa” ormai da anni, arriva il “ringraziamento al Signore per il suo ministero e per essere stato per tanti anni, nella nostra Parrocchia, guida saggia e sempre attenta alle persone”.