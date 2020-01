Don Matteo 12 torna da stasera su Rai Uno, chi gli ha sparato? - Tuttoggi

L’attesa è finita, da stasera, giovedì 9 gennaio 2020, torna in prima serata su Rai Uno Don Matteo, che compie 20 anni ed è alla sua 12esima stagione. Dieci episodi in tutto, uno ogni giovedì sera, per scoprire le novità sugli amati beniamini interpretati da Terence Hill (il prete in bicicletta) e Nino Frassica (il maresciallo Cecchini) e sugli altri protagonisti.

Il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), infatti, dovrebbero sposarsi, ma la carabiniera è pronta a partire per il Pakistan mettendo a rischio il suo legame con il magistrato. Mentre nella canonica del prete detective sono in arrivo nuovi personaggi.

Don Matteo 12 – Questa sera su Rai1

Sullo sfondo ci sono come sempre misteri da risolvere, ma questa volta si inizia da un fatto grave: qualcuno ha sparato a Don Matteo. Prima, però, a Spoleto arriverà uno strano personaggio, Giulio Manzi (interpretato da Fabio Rovazzi) che farà credere che nella città ducale sia in corso una caccia al tesoro con in palio 10mila euro che farà impazzire tutti.

Le anticipazioni

“Don Matteo – spiega la casa di produzione Lux Vide – è un viaggio nella vita e nella società di oggi con lo sguardo irriducibile di un uomo che crede nella possibilità di cambiare. In questa stagione, Don Matteo si rinnova, affrontando casi più complessi che coinvolgeranno i nostri personaggi di serie. Al centro sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un trio capace di creare un racconto dove le risate e le emozioni convivono creando un mondo semplicemente unico.

Tante le novità: Anna, combattuta tra il PM Nardi e un “misterioso” uomo, con il maldestro aiuto del maresciallo Cecchini, cercherà di fare chiarezza nel suo cuore. E in canonica? Sofia, imparerà a crescere e a prendersi le proprie responsabilità con coraggio, e Don Matteo insieme a Pippo e Natalina accompagneranno “una piccola donna” nel viaggio alla ricerca di se stessa”.

Dopo 20 anni e 12 stagioni, quindi, la fiction sembra pronta a cambiare passo. Cosa accadrà lo si vedrà da stasera su Rai Uno e solo gli ascolti diranno se si potrà assistere in futuro anche ad un Don Matteo 13, come auspica il Comune di Spoleto.

Il cast artistico di Don Matteo 12