Don Aldo di Bernardo festeggia 40 anni di sacerdozio - Tuttoggi.info

Le celebrazioni del parroco di Calzolaro, Nestore, San Pietro a Monte e San Leo Bastia si sono svolte nella chiesa di quest'ultima frazione tifernate, le congratulazioni dei sindaci di Città di Castello e Umbertide

Si sono svolti domenica scorsa (14 gennaio) i festeggiamenti per il traguardo dei 40 anni di sacerdozio raggiunti da Don Gesualdo “Aldo” di Bernardo, parroco di Calzolaro, Nestore, San Pietro a Monte e San Leo Bastia (nella chiesa di quest’ultima frazione ha avuto luogo della cerimonia).

La comunità locale si è stretta numerosa attorno al proprio parroco (oggi 69enne), con ammirazione e gratitudine per l’alto mandato pastorale svolto ma anche per la sua presenza continua, anche al di là del credo religioso, accanto a persone e famiglie del territorio.

“Quella di Don Aldo – ha detto il sindaco di Città di Castello Luca Secondi – è stata e sarà ancora una presenza rassicurante in una comunità orgogliosa delle tradizioni, della storia e soprattutto della convivenza ispirata a valori di solidarietà e rispetto di ognuno. Un elemento di legame costruttivo non solo spirituale e di comunità all’interno del nostro territorio”, ha concluso il sindaco anche in veste di “parrocchiano”.

Prima della messa anche il sindaco di Umbertide Luca Carizia ha portato un caloroso saluto a Don Aldo, al quale ha espresso la propria riconoscenza. Alla celebrazione ha preso parte anche l’assessore ai Rapporti con le frazioni Francesco Cenciarini. “E’ stata una bellissima occasione per trasmettere la propria vicinanza e il proprio affetto al parroco, con grande riconoscenza e gratitudine per aver ricoperto sempre nel miglior modo possibile il proprio ruolo, adempiendo ai propri doveri e alle proprie mansioni religiose e umane. Don Aldo è ancora una figura di riferimento e di rassicurazione per l’intera comunità“.

