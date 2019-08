Domani a Marsciano l’addio a Matteo Nulli | Annullata la festa “A ritmo di sport”

Si terranno domani (sabato 31 agosto) alle ore 16 nella chiesa parrocchiale San Giovanni di Marsciano i funerali di Matteo Nulli, il 38enne morto in un incidente stradale lunedì pomeriggio.

Una grande tragedia per la comunità marscianese, che si è stretta in questi giorni al dolore dei familiari di Matteo e della fidanzata, e che ha riaperto il dibattito sulla messa in sicurezza della variante del Cerro, con il sindaco Francesca Mele che ha annunciato come quest’ultima sia una priorità.

Intanto, visti proprio i funerali di Matteo Nulli, la festa “A ritmo di sport” in programma nel centro di Marsciano sabato 31 agosto e domenica primo settembre è stata annullata. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco Marsciano, organizzatori dell’evento.

I due soggetti organizzatori dell’evento sportivo, nel tornare ad esprimere la propria vicinanza alla famiglia ed agli amici di Matteo, ringraziano tutte le associazioni e tutti i soggetti che a vario titolo si sono fin qui spesi nella realizzazione della manifestazione, nell’attesa di valutare una sua eventuale riprogrammazione entro il mese di settembre.

“L’annullamento di questa festa dello sport marscianese – spiegano congiuntamente Comune di Marsciano e Pro loco – è una scelta opportuna e necessaria, innanzitutto per permettere alla comunità tutta di partecipare ai funerali di Matteo e portare la propria vicinanza alla sua famiglia, in un momento che è giusto riservare al cordoglio e al conforto. Questo tragico evento, naturalmente, non fa venir meno le finalità che erano alla base di questi due giorni di festa dello sport e anzi, lo stesso contributo di passione e competenza che Matteo ha portato all’attività di alcune associazioni del territorio, rafforza l’esigenza di dare sostegno e visibilità a tutto il mondo associativo sportivo di cui la nostra comunità e ricca. Valuteremo nei prossimi giorni la possibilità di riprogrammare a breve l’evento ma certamente ci impegniamo, come già annunciato, a dare vita tra maggio e giugno 2020 ad una grande manifestazione dedicata allo sport marscianese, a tutto il volontariato che lo sostiene, valorizzando anche il contributo imprescindibile del tessuto imprenditoriale locale”.

