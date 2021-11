Dolci d’Italia, dal 3 al 5 dicembre a Spoleto show cooking, degustazioni e molto altro

Presentata l'edizione 2021 di "Dolci d'Italia", Amoni lo dedica a Barbanera. E il sindaco Sisti annuncia un "palinsesto degli eventi"

Ben 14 show cooking, laboratori per adulti e bambini, degustazioni in musica, mostra mercato, un convegno, ma anche iniziative nei ristoranti e nei negozi locali. Ci sarà tutto questo in “Dolci d’Italia – il festival nazionale dei dolci”, a Spoleto dal 3 al 5 dicembre 2021.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia lo scorso anno, arriva la seconda edizione della manifestazione targata Epta Confcommercio. Un appuntamento imperdibile – visto anche che le iniziative sono tutte gratuite, alcune però su prenotazione – che è stato presentato pubblicamente giovedì nel palazzo comunale di Spoleto.

Alla presentazione di “Dolci d’Italia” sono intervenuti il presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’assessore comunale Giovanni Angelini Paroli, il presidente della Confcommercio Tommaso Barbanera, quello del Gal “Valle Umbra e Sibillini” Pietro Bellini ed Angela Bruno per l’Agenzia delle Dogane.

Amoni: “Dolci d’Italia dedicato a Tommaso Barbanera”

Aprendo la presentazione, Amoni ha voluto ringraziare chi ha reso possibile “Dolci d’Italia”, dedicando l’evento a Tommaso Barbanera, che è colui che ha voluto che si organizzasse la manifestazione e si è impegnato sul territorio per renderla concreta. Un ricordo è andato poi all’avvocato Salvatore Finocchi, presidente della Fondazione Carispo scomparso due settimane fa. Quindi il grazie agli altri enti sostenitori del festival dei dolci, tra cui l’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto che collabora con Epta Confcommercio per tutti i suoi eventi.

La collaborazione con il Comune ed il “palinsesto di eventi”

“La città di Spoleto – ha aggiunto Amoni – deve aiutarci a far diventare questo evento un grande festival ed a mantenerlo qui: ci sono location meravigliose”.

Un appello ad un sostegno economico quest’anno più complicato da parte del Comune di Spoleto, visto che la nuova amministrazione si è da poco insediata e viste le criticità del bilancio dell’ente. Gli uffici comunali, comunque, hanno messo a disposizione – è stato ricordato – tutto il loro supporto, “c’è stato un grande lavoro di squadra“. Mentre il sindaco Andrea Sisti, oltre ad aver ipotizzato un allungamento di “Dolci d’Italia” in futuro, ha parlato di un sostegno legato ad una programmazione a lungo termine. Annunciando la creazione di un “palinsesto di eventi” e ricordando come manifestazioni di questo tipo mettano insieme tradizione ed innovazione, ma anche aspetti medici (con il convegno del 3 dicembre) e creano dunque cultura.

L’assessore Paroli dal canto suo ha fatto un plauso alla scelta di cambiare il periodo dell’evento puntando ad una destagionalizzazione.

Dolci d’Italia e l’impegno di negozi e ristoranti

“Abbiamo cambiato data – ha spiegato il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – perché crediamo che gli eventi devono essere fatti in un periodo in cui c’è meno afflusso di persone e possano dare un valore aggiunto alle attività commerciali”. Attività che comunque collaboreranno in vario modo a “Dolci d’Italia”: circa 40 negozi allestiranno le vetrine a tema, mentre più di 20 ristoranti offriranno un dolce tipico locale a fine pasto. La manifestazione ovviamente si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e per questo sono state ringraziate le forze dell’ordine (in loro rappresentanza alla conferenza stampa era presente il comandante del Norm di Spoleto, tenente Sanfilippo).

L’impegno del Gal, in campo altri fondi nel prossimo biennio

A rendere possibile “Dolci d’Italia”, oltre a fondazioni (come la Carispo e la “Mina e Cesare Micheli”) e sponsor privati, è il Gal “Valle Umbra e Sibillini”. “Il Gal – ha sottolineato il presidente Pietro Bellini – non poteva non finanziare questa iniziativa, visti i risultati ottenuti nella prima edizione del 2019″. E nell’ambito dei 23 comuni dell’area, sono state sostenute annualmente circa 40 iniziative grazie ad un’apposita misura economica post sisma. Misura che, grazie all’impegno della Regione Umbria, vedrà un sostegno di 1 milione di euro anche per il prossimo biennio.

Il panel test sull’olio delle Dogane

A “Dolci d’Italia” 2021 parteciperà anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), che al chiostro di San Nicolò avrà un proprio stand per sensibilizzare i cittadini sul tema della contraffazione e dei controlli di qualità. Inoltre ci saranno dei chimici che effettueranno un panel test sull’olio, alla presenza anche di oltre 200 studenti. E’ previsto anche un evento collaterale: un convegno “tecnico” a palazzo Leti Sansi venerdì pomeriggio con l’Ordine dei commercialisti sulle accise sugli alcolici.

Dolci d’Italia 2021, il programma

Per quanto riguarda il programma, – le iniziative sono tutte ad ingresso gratuito – invece, sono tante le novità: innanzitutto maggiori spazi espositivi, numerosi cooking show, un convegno sul rapporto tra dolci, benessere e… trasgressione e molto altro ancora. Dando uno sguardo agli appuntamenti, al Chiostro di San Nicolò ci sarà l’area Sweet Show con i dolci artigianali, l’area Home Sweet Home con gli arredamenti per rendere più dolce la tua casa, l’area Sweet Academy con una scuola diretta da rinomati Pastry Chef, l’area Piccoli pasticceri crescono per i più piccoli, l’area Vini&Co, il Caffè del festival con dolci tentazioni accompagnate da bevande e caffè e l’area Cake Design Lab per creare le proprie decorazioni. In piazza Garibaldi ci aspettano i migliori cibi di strada con Good Street Good, mentre alla Sala degli Ori e nelle sale di via Visiale ci attenderanno i dolci tipici regionali. Infine spazio allo Sweet Shopping , tanti sconti nelle attività commerciali cittadine che hanno aderito all’evento.

Cake Design Lab

Quest’anno Dolci d’Italia propone Cake Design Lab, un Laboratorio di Cake Design base nel quale i partecipanti potranno un realizzare un personaggio di Natale in pasta di zucchero.

Ad accompagnare in questa avventura gli appassionati di Cake Design ci sarà Arianna Sperandio, referente per la regione Umbria della FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. L’imperdibile appuntamento è Sabato 4 Dicembre dalle ore 10:30 alle ore 13:00. La partecipazione al corso è gratuita. I materiali e gli utensili saranno messi a disposizione dall’organizzazione. Per partecipare è necessario compilare il modulo presente sul sito (www.dolciditalia.it), si ricorda che per accedere sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il green pass.

Il convegno

“Dolci: trasgressione o benessere?” è questo il titolo del convegno che aprirà questa nuova edizione dei Dolci d’Italia venerdì 3 dicembre al Chiostro di San Nicolò. Questo il programma e gli interventi: ore 10, saluti istituzionali di Andrea Sisti, sindaco del Comune di Spoleto, Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, Tommaso Barbanera, presidente di Confcommercio Spoleto. A seguire: “Il dolce e le sue funzioni” con la Dott.ssa Manuela Germani – Dietista e Counselor nutrizionale; ”Dolce-mente. L’antica relazione emotiva” Dott.ssa Cristiana Zippi Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale; ”La crescionda spoletina: dalla tradizione all’innovazione” Dott.ssa Giulia De Iaco Biologa Nutrizionista; “Pasticceria free from: un mercato in continua evoluzione” Dott. Marco De Angelis, Biologo Nutrizionista. Introduce e modera Dott. Elio Giannetti, medico di medicina generale.

Alle 12 la chiusura dei lavori cui seguirà la cerimonia inaugurale de I Dolci d’Italia.

Dolci tipici regionali

Presso la Sala degli Ori, con ingresso gratuito, potrete trovare i dolci tipici della regionali italiani. Veri e propri gioielli della tradizione con alcune prelibatezze che vi faranno scoprire gusti provenienti da tutto lo Stivale.

Piccoli pasticceri crescono

Uno spazio tra gioco e didattica in cui i bambini sono protagonisti. L’obiettivo del laboratorio Piccoli pasticceri crescono è quello di stimolare la creatività e la conoscenza delle materie prime: l’uso corretto degli alimenti si unisce al divertimento di lavorare e creare con le proprie mani piccole delizie da gustare in compagnia. L’attività è gratuita e si svolgerà al Chiostro di San Nicolò. È necessaria la prenotazione. Il programma delle attività. Venerdì 3 dicembre: ore 16 e ore 18, rotolini di pancarrè. Sabato 4 dicembre: ore 16 e ore 18, tartufini con cioccolato e biscotti. Domenica 5 dicembre: ore 16 e ore 18, mini diplomatici. Necessaria la prenotazione attraverso il sito dei Dolci d’Italia.

Dolci note: dall’alba al tramonto

Il Maestro Maurizio Mastrini, con il suo pianoforte delizierà il pubblico dei Dolci con “Dall’alba al tramonto”, una doppia performance, di mattina e tardo pomeriggio, con un programma musicale scelto appositamente per la kermesse. Le due performance saranno accompagnate da una piccola degustazione di dolci e bevande calde. Appuntamento in piazza Duomo, domenica alle 7.30 e alle 16.30. Al mattino, dunque, saranno offerti a tutti caffè e cornetto, mentre nel pomeriggio the e dolci.

Sweet Academy

Andiamo a lezione di dolci! La scuola per apprendere i segreti in cucina dei party chef e le tecniche di lavorazione per realizzare capolavori di bontà vi aspetta al Chiostro di San Nicolò. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul sito dei Dolci. Venerdì 3 dicembre: ore 15 “Delizie di Natale”, cooking show a cura di Ipssart “De Carolis” di Spoleto; ore 15.45, “Liquid Sugar Paste by ì78: la prima pasta di zucchero a colata” a cura di Silikomart; ore 16.45 “Il mondo della Pasticceria Vegana”, cooking show con la chef Donatella Aquili a cura dell’Università dei Sapori; ore 18 “A scuola di Cioccolato per le feste”, cooking show con il Maestro cioccolatiere Alberto Farinelli della Scuola del Cioccolato Perugina. Sabato 4 dicembre: ore 11, “Come combattere gli sprechi in cucina – Ciokkomelanzana”, cooking show con che Rosalinda Ciarletti socia AIFB a cura del Progetto I-Rexfo; ore 12.30, “Meringata al limone”, cooking show a cura di Ipssart “De Carolis” di Spoleto; ore 15, “Gelato: Mascarpone di Natale”, cooking show con Luca Manini, Dulcinea Gelateria; ore 16.30, “Zeppole di Baccalà con gelato all’olio evo Federici e rosmarino”, cooking show con Ricardo Amandola, a cura di Federici Oleofattore; ore 18 “Il Free From, il nuovo mondo nel mangiare sano”, cooking show con Francesco Favorito. Domenica 5 dicembre: ore 11, “Crostata moderna al profumo di Natale” con Antonella Segreti; ore 12.30, “Come combattere gli sprechi in cucina – Tartufini miseria e nobiltà”, cooking show con la chef Anna Lisa Benedetti a cura del Progetto I-Rexfo; ore 15, “Lucake, il mio manuale di pasticceria per tutti”, cooking show con Luca Perego; ore 17, “Mont Blanc, tra autunno e inverno”, cooking show con Sara Giovagnotti, del ristorante L’Acciuga che in questi giorni ha ricevuto una stella Michelin grazie allo chef Marco Lagrimino; ore 18, “Casa che vai, Crescionda che trovi…allo zafferano” a cura dell’associazione Produttori di Zafferano di Spoleto.

Sweet show

Il grande mercato dei dolci artigianali dove ammirare, acquistare e assaggiare dolci di tutti i tipi e per tutti i gusti. Tutti i giorni al Chiostro di San Nicolò.

www.dolciditalia.it

Facebook @festivaldolciditalia

Instagram @dolci_ditalia