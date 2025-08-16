Dolce Ferragosto per gli anziani della "Muzi Betti" grazie ai Carabinieri - Tuttoggi.info

Bella storia di ferragosto. Cornetti caldi appena sfornati, caffè e giornali freschi di giornata per una colazione e lettura dei quotidiani con gli anziani e ospiti della Asp “Muzi Betti”, plurisecolare casa di riposo a Città di Castello. Il giorno di Ferragosto, tradizionalmente considerato come giornata di massimo esodo e divertimento per molti italiani, può anche rappresentare un momento di solitudine per chi resta. A Città di Castello proprio in questa giornata di festa, l’Arma dei Carabinieri ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza alle fasce più deboli della società, presentandosi presso la Residenza protetta immersa in uno splendido parco, con giornali e cornetti e con la volontà di portare agli anziani ospiti un po’ di spensieratezza e conforto. Questo gesto si inserisce perfettamente nella mission dell’Arma dei Carabinieri, che è quella di fornire, tra i diversi compiti a cui è deputata, un servizio di prossimità ai cittadini, attraverso una serie di iniziative indirizzate ad una maggiore attenzione soprattutto ai bisogni delle fasce deboli.

Gandhi come ispirazione

Questo servizio ha riscosso il consenso unanime dei cittadini, sottolineando l’importanza della vicinanza e del supporto alle comunità locali da parte delle istituzioni. In questo contesto, è utile ricordare le parole di Mahatma Gandhi, che sottolineò come “la vera misura di una società è il modo in cui tratta i suoi membri più vulnerabili”, e i Carabinieri, con il loro servizio di prossimità e i gesti di solidarietà, hanno dimostrano di comprendere appieno questo principio, impegnandosi a fondo per sostenere e proteggere le fasce più deboli della popolazione: “come Carabinieri crediamo che la vicinanza e la solidarietà siano valori fondamentali per costruire una società più giusta ma soprattutto più umana – ha dichiarato il Capitano Massimiliano Croce, Comandante della Compagnia di Città di Castello, artefice dell’iniziativa assieme all’amministrazione comunale tifernate con il sindaco Luca Secondi.

Il gradito fuoriprogramma

Al loro arrivo di prima mattina i carabinieri sono stati accolti dalla Presidente di Asp “Muzi Betti”, Annalisa Lelli e dalla rappresentante del cda, Goretta Morini, entusiaste della gradita sorpresa e del momento di allegra condivisione della mattinata di ferragosto all’insegna di una ottima colazione, della lettura dei giornali con tanto di commento sulle principali notizie. “Grazie all’arma dei carabinieri – ha detto la presidente Lelli – oggi abbiamo vissuto insieme un inizio di ferragosto davvero speciale che ha rallegrato tutti gli ospiti felici di questo inaspettato fuori programma che colora di solidarietà e tanta umanità la giornata simbolo dell’estate”. Parole di plauso e riconoscenza anche da parte del sindaco Luca Secondi che si è detto “orgoglioso di aver contribuito e collaborato alla ottima riuscita di questa bellissima iniziativa organizzata dall’arma dei carabinieri in uno dei luoghi più cari alla comunità locale, con i nostri anziani e ospiti che rappresentano il punto di riferimento per tutti noi”.

Edicola residenza protetta

Da oltre un anno alla ASp (Azienda dei Servizi alla Persona) “Muzi Betti”, ha preso il via un progetto unico in Italia, “edicola alla residenza protetta”, riservato agli ospiti, anziani e adulti in condizioni di disagio, e/o di non autosufficienza, e/o disabilità della ASp . Grazie al buon cuore e alla disponibilità di un privato che ha garantito la copertura economica del progetto, ideato e promosso dal comune attraverso il Servizio Stampa e i Servizi Sociali, gli anziani e gli ospiti possono leggere, sette giorni su sette, festivi compresi, alcuni quotidiani con cronaca locale, regionale e nazionale in un angolo dedicato proprio alla lettura dove fa bella mostra di sé anche una libreria con volumi e libri a portata di mano. Il progetto che ha registrato il sostegno e patrocinio dell’Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, della Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa), di Asu e dei quotidiani, si basa prima di tutto sulla diffusione della lettura dei giornali come strumento e buona pratica vitale (come per tutti gli altri canali di informazione audio-video e radio) di informazione sui fatti ed avvenimenti in particolare della propria comunità locale e non solo.

Sicurezza

L’attenzione è stata posta sulla necessità di dare sempre più risalto anche nei canali istituzionali alle notizie che riguardano gli anziani e la terza età più in generale prevedendo talvolta su questioni di particolare interesse sociale anche il coinvolgimento di sindaco, amministratori pubblici e dirigenti del comune di Città di Castello pronti ad illustrare agli ospiti, notizie e fatti riportati dai giornali stessi che magari interessano da vicino. Il servizio svolto dai Carabinieri oggi in questa giornata non si è limitato soltanto al particolare momento di solidarietà, ma è proseguito sulle principali arterie stradali di competenza, in particolare la SP 257 “Apecchiese”, ad elevata densità di traffico anche su due ruote, attraverso un dispositivo che ha visto le forze di polizia, sotto il coordinamento della Prefettura di Perugia, impegnate nell’assicurare un’adeguata cornice di sicurezza stradale e garantire che la giornata potesse svolgersi all’insegna del rispetto delle regole e del buon senso.