Dogane, dopo sindacati anche la politica dice “no” ad abbandonare sede Terni Narni - Tuttoggi.info

Si allarga a macchia d’olio la protesta contro la decisione dell’ufficio delle dogane di Terni che sarebbe intenzionata ad abbandonare la sede presso la piastra logistica di Maratta, tra Terni e Narni, data in comodato d’uso gratuito dal 2017 dalla Regione, accentrando tutti i dipendenti presso la sede in via Fratti, in pieno centro storico.

L’annuncio era stato fatto dalla Cisl lunedì scorso con una nota (non inviata a Tuttoggi) in cui si lamentava la decisione visti gli ottimi risultati raggiunti dall’ufficio e comunicati alla stampa appena a gennaio scorso.

A questo era seguita un’altra nota, firmata da Cgil, Cisl e Uil, con cui si ribadiva la necessità di vincere “la sfida di ammodernare la piattaforma logistica di Terni-Narni con i soldi stanziati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, per entrare nel panorama logistico di scambio ferro – gomma in considerazione dei principali assi di collegamento sia stradali che ferroviari”.

Dal tavolo sindacale a quello politico

Di queste ore la presa di posizione dei gruppi consiliari del Partito Democratico di Terni e Narni con una nota firmata dai capigruppo Francesco Filipponi (Terni) e Fabio Svizzeretto (Narni) che chiamano in causa i referenti regionali e nazionali. “Apprendiamo con disapprovazione la scelta dell’Agenzia Dogane e Monopoli palesata, nell’incontro sindacale del 20 luglio scorso, di abbandonare la sede di Maratta, ubicata negli spazi della Piastra Logistica di Terni-Narni. Non comprendiamo la motivazione legata, secondo quanto dichiarato, da criteri di risparmio di spesa, tanto da trasferire i dipendenti dell’Ufficio dogane di Terni presso gli uffici di via Fratti, adiacenti ai locali adibiti alla succursale dei Monopoli dell’Umbria. Nessuna rilevanza sembrerebbe avere l’importanza dell’utenza doganale, che presso la sede di Maratta può usufruire di ampi spazi logistici adeguati ai trasporti su gomma o al carico/scarico delle merci” scrivono i capigruppo. “Per di più l’annuncio arriva a pochi giorni dalla firma dell’Accordo di Programma per Arvedi Acciai Speciali Terni. Bene hanno fatto i sindacati ad auspicare un ripensamento da parte del vertice delle Dogane, soprattutto perché la Piastra logistica da sempre viene considerata strategica per l’occupazione, ma anche per promuovere una visione diversa di comprensorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale economica e sociale.

La Regione Umbria, a partire dall’amministrazione di centrosinistra, con molteplici atti ha dato prova di credere fortemente nel progetto tanto che la piastra logistica vedrà realizzati ulteriori investimenti legati al pnrr, per collegarla fattivamente alla rete ferroviaria per un importo pari a € 1.231.00 sottoscritto da Regione Umbria, Marche , MIT e RFI, questo disimpegno dell’agenzia indebolirebbe fortemente la valorizzazione della piastra logistica. Visto quanto sopra chiediamo che le amministrazioni di Terni e Narni si attivino a tutti i livelli presso la Regione Umbria affinché avvii le interlocuzioni necessarie al mantenimento dell’attuale sede, rendendoci disponibili alle azioni utili al fine di provare a scongiurare l’abbandono dell’attuale sede”.